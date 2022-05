Dzień (a właściwie tydzień) dziecka w Filharmonii Gorzowskiej

Najmłodszym melomanom oraz ich rodzicom proponujemy świętowanie Dnia Dziecka w wyśmienitym towarzystwie radosnych filharmonijnych dźwięków, instrumentów oraz spontanicznych zabaw. W planie są ostatnie w tym sezonie artystycznym spotkania edukacyjne oraz niezwykły koncert familijny „pod chmurką”.

"U nas nigdy nie jest nudno. Zajęcia zakończymy z dziecięcym przytupem i niespodzianką." - mówi Iwona Goździk, prowadząca Muzyczne Raczkowanie, dodając: "Wspaniałą muzyczną oprawę zapewni nam czterech muzyków z orkiestry. Nie zabraknie też śpiewu, zabawy i tańca".

MUZYCZNE RACZKOWANIE

30 maja 2022

16:30 dla mam w ciąży i rodziców z dziećmi od urodzenia do 2 lat

17:30 dla rodziców z dziećmi od 2 do 4 lat

31 maja 2022

16:30 dla mam w ciąży i rodziców z dziećmi od urodzenia do 2 lat

17:30 dla rodziców z dziećmi od 2 do 4 lat

1 czerwca 2022

16:30 dla mam w ciąży i rodziców w dziećmi od urodzenia do 2 lat

Z kolei ostatnie zajęcia, cieszącej się popularnością, Filharmonii Juniora, wyjątkowo odbędą się w tajemniczym muzycznym ogrodzie. "Uczestnicy wspólnie będą świętowali Dzień Dziecka, pożegnają Gamostworki i muzycznie przygotują się do lata." - zapowiada Katarzyna Winkiewicz-Więcław – wiolonczelistka Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, nauczycielka szkoły muzycznej.

Filharmonia Juniora - 31 maja 2022 godz. 17:30 dzieci od 4 do 6 lat

Ale na tym nie koniec. Prezentem od Filharmonii dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i dziadków będzie koncert familijny "Co na to lato?" (5 czerwca 2022 godz. 12:00), o którym krótko opowiada prowadząca Natalia Makuch - wiolonczelistka Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, nauczycielka szkoły muzycznej: "Dni są coraz dłuższe i coraz cieplejsze. Wszystko wokół zachęca do wyjścia z domu, Filharmonia również. Zapraszamy więc wszystkie dzieci – małe, większe i największe – na specjalny, bo plenerowy koncert familijny. Razem z młodymi artystami z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych będziemy śpiewać i tańczyć pod chmurką. Zapraszamy wszystkich - wstęp wolny".

Zaprezentowany zostanie wakacyjny zestaw znanych i lubianych piosenek, które pomogą poczuć klimat wakacyjnych podróży. Będą też rymowanki, zgadywanki oraz wiele innych niespodzianek – nie tylko muzycznych.

Na Placu Sztuk zagra orkiestra Filharmonii Gorzowskiej pod batutą Karoliny Polak.

Wakacyjne przeboje zaśpiewają: Michelle Bednarowska, Hanna Dzieniewicz, Natalia Rzepecka, Nadia Schindler, Jasmina Schindler. Solistki przygotowali Anetta Rajewska oraz Michał Grabowski ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wlkp.

Kto już zapomniał słowa, zdąży jeszcze sobie je przypomnieć:

Lato, lato, lato czeka

Przyszło lato

Fantazja

Marzenia się spełniają

Na plaży

Bursztynek

Jak dobrze nam zdobywać góry

Niech żyją wakacje

Na raz