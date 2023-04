Filharmonicy zagrają na gorzowskich osiedlach i dla pacjentów w szpitalu

Pomysł zorganizowania koncertów na gorzowskich osiedlach zrodził się w pandemii i od tamtej pory plenerowe granie przyciąga co roku coraz większą publiczność. Muzycy prezentują się w repertuarze, którego na co dzień w filharmonii nie wykonują. W sobotę 6 maja w mieście rozbrzmiewać będą znane melodie ABBY, a w niedzielę 7 maja – potańczymy w rytm muzyki tanecznej z całego świata.

Mapa „Miejskiego grania” to osiem wybranych punktów w mieście: osiedlowe zielone skwery i parki miejskie. Tym razem jednak Filharmonia do swojej trasy koncertowej dodała wyjątkowy punkt – gorzowski szpital. Chcemy sprawić przyjemność pacjentom, zwłaszcza tym, którzy tygodniami i miesiącami nie opuszczają szpitalnych murów, nie mogą wyjść do kina, teatru, czy skorzystać z miejskich atrakcji. Mamy nadzieję, że krótki koncert muzyki na żywo umili im czas i pozytywnie wpłynie na zdrowienie pacjentów. Od dawna bowiem wiadomo, że sztuka ma właściwości terapeutyczne.

PROGRAM KONCERTÓW Z CYKLU MIEJSKIE GRANIE:

sobota 6 maja 2023:

godz. 15:00 - plac Nieznanego Żołnierza, tzw. Kwadrat

godz. 16:00 - Park Kopernika, przy fontannie

godz. 17:00 - Szpital Gorzów - skwer przy nowym budynku OiOM i hematologii

godz. 18:00 - Park Górczyński, fontanna Motylia

Wystąpią:

Daria Krzysztoń-Baran / skrzypce

Paweł Gaca / altówka

Bartosz Baran / fagot

Przemysław Kojtych-Kłysz / piano

Krzysztof Ciesielski / bas

Aleksander Lasek / perkusja

Program: ABBA kameralnie

Niedziela 7 maja 2023:

godz. 15:00 - Park Wiosny Ludów

godz. 16:00 - os. Europejskie (ul. Madrycka)

godz. 17:00 - os. Staszica (skwer obok Intermarche)

godz. 18:00 - os. Piaski (skwer między blokami ul. Boh. Westerplatte 6 i 4)

Wystąpią:

Gaelle Dohen / flet

Yi Ding-Dana / skrzypce

Maciej Dana / klarnet

Mateusz Rzytka / kontrabas

Program: Muzyka taneczna dookoła świata

A tak Filharmonicy grali w ubiegłym roku: https://www.youtube.com/watch?v=tx_e3y_JB24&list=PLtt2BhWUYMynslzGLaGqEz4Z3G2N78Xsh