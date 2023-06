Filharmonia posumowała sezon artystyczny 2022-2023

Od września 2022 roku do czerwca 2023 roku odbyło się 245 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 32.000 osób, w tym:

29 koncertów symfonicznych (7183 uczestników)

15 koncertów kameralnych (1255 uczestników)

55 koncertów z cyklu Muzyczne Raczkowanie (694 uczestników)

18 zajęć animacyjnych z cyklu Filharmonia Juniora (222 uczestników)

59 audycji Akademia Muzyki (6595 uczestników)

7 otwartych prób generalnych In Touch (836 uczestników)

8 koncertów familijnych (bez Musicalu, razem z koncertem na Placu Sztuk) (2879 uczestników)

17 pokazów Musicalu "Piotruś Pan" (8190 uczestników)

pokaz filmu (w ramach IX FMW) (23 uczestników)

6 rozgrywek gry edukacyjnej Kot Kilara (w ramach IX FMW) (143 uczestników)

zwiedzanie filharmonii (22 grupy) (500 uczestników)

8 koncertów plenerowych w ramach Miejskiego Grania (2000 uczestników)

Projekty, których nie można pominąć:

IX Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara (7-21 października 2022 r.)

kontynuacja podjętej przez Filharmonię Gorzowską w 2013 roku inicjatywy artystycznej będącej pierwszym w regionie lubuskim festiwalem popularyzującym muzykę XX i XXI wieku w jej bardzo szerokim spektrum; wśród wydarzeń festiwalowych dziewiątej edycji realizowanej pod hasłem „Ślady przeszłości” znalazły się:

koncert symfoniczny z muzyką trzech polskich kompozytorów – Jerzego Kornowicza, Pawła Szymańskiego i Alfreda Schnittke (dyr. Przemysław Fiugajski);

koncert finałowy „Ślady przeszłości” z kompozycjami dwóch znakomitych polskich kompozytorów (Artura Malawskiego i Romana Palestra), które po raz pierwszy od swego powstania wykonane zostały publicznie (dyr. Marta Kluczyńska);

koncert symfoniczny „Czas - przestrzeń – muzyka” (dyr. Jacek Rogala);

koncert kameralny „3 x Mykietyn”

recital organowy Romana Peruckiego,

spektakl Polskiego Teatru Tańca „Kurka wodna albo urojenie”,

pokaz filmu „Miasto nieujarzmione” Jerzego Zarzyckiego poprzedzony prelekcją.

W ramach działań dla dzieci pod hasłem Młody Współcześniak odbył się koncert familijny „Muzyczny pojedynek” oraz przeprowadzona została gra muzyczna dla uczniów szkół podstawowych Kot Kilara poświęcona Wojciechowi Kilarowi.

IX Festiwal Muzyki Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Musical „Piotruś Pan”

„Piotruś Pan” to kontynuacja przedsięwzięć muzycznych bazujących na pozycjach literatury dziecięcej, które dzięki adaptacji mogą zostać zaprezentowane w formie musicalu. Dotychczas w ramach produkcji musicalowych odbyło się siedem premier: 2014 r. – Królewna Śnieżka, 2015 r. – Alicja w Krainie Czarów, 2016 r. – Pinokio, 2017 r. – Akademia Pana Kleksa, 2018 r. – Dogonić Pippi, 2019 r. – Przygoda w Krainie Oz. Wspólną ideą tych projektów jest współpraca młodych wykonawców – amatorów z profesjonalistami, którzy podczas cyklu prób przygotowują ich do występów scenicznych, będących w pełni profesjonalną produkcją muzyczną.

premiera Musicalu: 02.12.2022r.

nad musicalem pracowało łącznie ponad 150 osób

razem odbyło się 17 pokazów, musical obejrzało 8190 widzów

Musical dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży".

Rozpoczęły się już przygotowania do kolejnego musicalu

W grudniu 2023, po ośmiu latach od premiery, na scenie Filharmonii zobaczymy po raz kolejny musical „Alicja w Krainie Czarów”. Nabory wykonawców do musicalu już trwają. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca sierpnia, natomiast przesłuchania odbędą się 9‑10 września.

album „Malawski – Palester. Ślad ocalny”

Płyta „Malawski – Palester. Ślad ocalony” odkrywa przez wiele lat nieobecną w obiegu muzykę, ocalałą za sprawą dwóch szczęśliwie zachowanych partytur, znajdujących się w zbiorach Filmoteki Narodowej. Zwłaszcza partytura Malawskiego stanowi współcześnie świadectwo absolutnie bezcenne, zważywszy na to, że podczas zjazdu filmowców w Wiśle w 1949 roku jego muzykę do filmu „Robinson warszawski” uznano za formalistyczną i niezgodną z wymogami realizmu socrealistycznego, a kopię filmu, na której została nagrana, nakazem cenzury, zniszczono. Tym samym „Robinson warszawski” Jerzego Zarzyckiego pozostaje do dziś jednym z najbardziej skrzywdzonych projektów w historii polskiej kinematografii.

Na album, składa się muzyka dwóch znakomitych polskich kompozytorów: Artura Malawskiego napisana do filmu Robinson warszawski (1946) oraz Romana Palestra napisana do filmu Miasto nieujarzmione (1949). Wszystkie utwory wykonuje Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej pod batutą Marty Kluczyńskiej. Muzyki można posłuchać także na serwisach streamingowych, np.: Spotify, Tidal, AmazonMusic, AppleMusic, e‑muzyka.ffm.to.

Nagranie płyty dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu "Muzyczny ślad", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partnerem w realizacji nagrania jest także Województwo Lubuskie (marka "Lubuskie warte Zachodu").

koncert symfoniczny „Cztery pory roku – Vivaldi/ Osiecka”, który cieszył się niebywałym zainteresowaniem i na prośbę publiczności zostanie powtórzony w kolejnym sezonie

karnawałowa gala opery buffa „Opera niepoważnie”

Laureaci konkursów

Filharmonia w kończącym się właśnie sezonie artystycznym rozpoczęła cykl koncertów zatytułowanych „Laureaci konkursów”, w których prezentuje najzdolniejszych i najbardziej obiecujących muzyków młodego pokolenia, laureatów dużych, liczących się konkursów muzycznych.

Cykl rozpoczął się recitalem kanadyjskiego pianisty Cartera Jonsona – laureata II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie w kategorii: fortepian. Była to nagroda dodatkowa dla zwycięzcy, przyznana przez Filharmonię Gorzowską.

Miejskie Granie

W majowy weekend (6-7 maja) Filharmonia wyszła z muzyką w plener. W ramach “Miejskiego Grania” dwa zespoły zagrały dla mieszkańców gorzowskich osiedli w ich codziennym otoczeniu. Po raz pierwszy w tym roku w ramach „Miejskiego Grania” Filharmonicy zagrali dla pacjentów gorzowskiego szpitala.

Szacuje się, że w ośmiu koncertach wzięło udział łącznie ok. 2000 osób.

Filharmonia na stałe współpracuje z gorzowskimi szkołami muzycznymi przy organizacji koncertów, konkursów, egzaminów dyplomowych i innych wydarzeń, a także z lokalnymi artystami, umożliwiając im ekspozycję wystaw w foyer Filharmonii. W tym sezonie można było obejrzeć pięć wystaw:

Lipiec – wrzesień 2022 – Fotografia Katarzyny Kati Mielcarek Październik – grudzień 2022 – Fotografie gorzowskiego środowiska z Ukrainy Grudzień 2022 – styczeń 2023 – Fotografie z Musicalu „Piotruś Pan” Marzec – kwiecień 2023 – Akwarele Leszka Błażewicza Maj – wrzesień 2023 – „Muzyka w mieście” Instrumenty muzyczne okiem Tomasza Kowaluka

Wakacje z Filharmonią

Już w niedzielę 9 lipca rusza cykl plenerowych koncertów fortepianowych - Pikniki Chopinowskie. Zaplanowano 8 koncertów, w każdą niedzielę od 9 lipca do 27 sierpnia o godz. 17:00 na Placu Sztuk przed Filharmonią. Przed pierwszym i ostatnim Piknikiem zaplanowano animacje dla najmłodszych (godz. 16:00), które poprowadzą aktorzy teatru: Anna Łaniewska i Marcin Ciężki.

Filharmonicy zaprezentują się także na scenie Dobry Wieczór Gorzów.

Od 10-17 sierpnia Filharmonia razem z fundacją Canor zaprasza na 8 koncertów muzyki dawnej w ramach festiwalu Muzyka w Raju.

Kolejny raz Orkiestra weźmie także udział w dwóch projektach realizowanych na terenie Niemiec: