Filharmonia Gorzowska podsumowała sezon artystyczny 2021-2022

Okres od września 2021 do czerwca 2022 był bardzo pracowity dla Filharmonii Gorzowskiej. Odbyło się blisko 200 wydarzeń, w których udział wzięło ok. 25 tys. osób. Były to koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, familijne, a także wydarzenia edukacyjne.

„Wszystko co zaplanowaliśmy ponad rok temu, w czasach dużej niepewności związanej z pandemią, udało się zrealizować” – powiedział Dyrektor Artystyczny Przemysław Fiugajski.

Do najciekawszych koncertów zrealizowanych przez Filharmonię zaliczyć można: Galę sylwestrową “Księżniczka Czardasza” w wersji koncertowej w wykonaniu znakomitych solistów, chóru i orkiestry; Koncert karnawałowy “Swing, swing” z udziałem Garego Guthmana; Koncert Leszka Możdżera grającego na boso Błękitną rapsodię; Elektroniczny koncert Stevea Nasha oraz popis gitarowy Krzysztofa Meisingera w koncercie „Nastrój nieposkromiony”.

Na scenie Filharmonii w tym czasie gościło wiele wybitnych talentów, wśród których byli:

Wojciech Michniewski / dyrygent

Jerzy Maksymiuk / dyrygent

Iwona Hossa / sopran

Kai Bumann / dyrygent

Adam Sztaba / dyrygent

Gary Guthman / trąbka

Szymon Nehring / fortepian

Marcin Zdunik / wiolonczela

Natalia Pasiecznik / fortepian

Olga Pasiecznik / sopran

Steve Nash / elektronika, fortepian

Krzysztof Meisinger / gitara

José Maria Florêncio / dyrygent

Leszek Możdżer / fortepian

Marcin Wyrostek / akordeon i muzycy z zespołu Corazon

Mariusz Klimsiak / fortepian

Akiko Ebi / fortepian

Anna Maria Staśkiewicz / skrzypce

Elżbieta Stefańska / klawesyn

Jakub Jakowicz / skrzypce

Marcin Nałęcz-Niesiołowski / dyrygent

oraz Polski Teatr Tańca

Mimo utrudnień związanych z pandemią Covid Filharmonia z powodzeniem zrealizowała dwa duże przedsięwzięcia: VIII Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara oraz operę dla dzieci i młodzieży „Salija” – powiedziała Joanna Pisarewicz Dyrektor Filharmonii.

VIII Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara (15-29 października 2021) był kontynuacją podjętej przez Filharmonię Gorzowską w 2013 roku inicjatywy artystycznej będącej pierwszym w regionie lubuskim festiwalem popularyzującym muzykę XX i XXI wieku w jej bardzo szerokim spektrum. Wśród wydarzeń festiwalowych ósmej edycji realizowanej pod hasłem „Transpozycje Wolności” znalazły się: koncert symfoniczny z muzyką trzech polskich kompozytorów – Krauzego, Knittla i Kilara (dyr. Wojciech Michniewski); gala finałowa z Mistrzem poświęcona twórczości Maestro Jerzego Maksymiuka, który sam poprowadził koncert; koncert Pogłosy pod dyr. Adama Sztaby (przeniesiony na 10.12.2021), podczas którego odbyło się prawykonanie zamówionej przez FG kompozycji A. Sztaby PoGłosy dedykowanej W. Kilarowi; koncerty kameralne: Dekonstrukcje oraz Muzyka + Teatr = Żyrafa (nurt teatru instrumentalnego) oraz spektakl Polskiego Teatru Tańca Fabula Rasa.

W ramach działań dla dzieci pod hasłem Młody Współcześniak odbył się koncert familijny Dominobajki oraz przeprowadzona została gra muzyczna dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) Kot Kilara poświęcona Wojciechowi Kilarowi.

Koncertom festiwalowym towarzyszyły: wystawa zdjęć Bartka Barczyka „Twarze muzyki współczesnej” oraz pokaz filmu „Maksymiuk. Koncert na dwoje połączony” ze spotkaniem z bohaterami filmu: Jerzym Maksymiukiem i jego żoną Ewą Piasecką-Maksymiuk (Kino 60 Krzeseł MOS).

Na realizację Festiwalu Filharmonia otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

W listopadzie 2021 odbyła się premiera opery dla dzieci i młodzieży „Salija”. Realizacja została bardzo dobrze przyjęta przez młodą publiczność, do której Salija była adresowana i której była dedykowana. Zarówno młodzi widzowie, jak i ich rodzice po obejrzeniu spektakli szczególnie podkreślali wartość podjętej w operze tematyki, równocześnie bardzo dobrze oceniając warstwę muzyczną oraz atrakcyjną, dostosowaną do wieku młodego odbiorcy realizację sceniczną.

Opera zdobyła I nagrodę w Konkursie na Operę dla dzieci i młodzieży w wieku 8–15 lat (libretto i muzykę) zorganizowanym w 2019 roku przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Teatr Wielki – Opera Narodowa z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Autorką libretta: jest Małgorzata Szwajlik, kompozytorem - Krzysztof Dobosiewicz.

Na realizację projektu Filharmonia również otrzymała dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury.

Krótki materiał filmowy „Salija”: https://youtu.be/0LZtJjXL6wM

Muzyka rozbrzmiewała również poza murami Filharmonii

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej została zaproszona przez Muzeum II Wojny Światowej do otwarcia Festiwalu Kultury Utraconej. Było to wyjątkowe wyróżnienie, gdyż był to pierwszy Festiwal Kultury Utraconej organizowany przez gdańskie muzeum.

7 maja w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie Filharmonicy Gorzowscy zagrali Koncert Jubileuszowy z okazji obchodów 50-lecia Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W majowy weekend (21-22 maja) Filharmonia wyszła z muzyką w plener. W ramach “Miejskiego Grania” zespół FolkFor zagrał dla mieszkańców gorzowskich osiedli w ich codziennym otoczeniu.

Krótki materiał filmowy z Miejskiego Grania: https://youtu.be/tx_e3y_JB24

Filharmonia edukuje i bawi

Nieustającą popularnością cieszą się działania edukacyjne oraz koncerty dla najmłodszej publiczności. Od września 2021 odbyło się 117 spotkań edukacyjnych (Muzyczne Raczkowanie, Filharmonia Juniora oraz Akademia Muzyki) z łączną liczbą uczestników ponad 6,5 tys. Osób. W ramach porozumienia z Filharmonią Zielonogórską audycje Akademii Muzyki oraz zajęcia Muzycznego Raczkowania prowadzone były również w Zielonej Górze. – podkreśla Joanna Pisarewicz.

Oprócz tego w Filharmonii Gorzowskiej odbyło się:

8 Koncertów familijnych (w tym jeden plenerowy), przygotowywanych z myślą o najmłodszej publiczności, zachęcających jednocześnie do odbioru muzyki klasycznej całe rodziny;

7 otwartych prób generalnych IN TOUCH – adresowanych do młodzieży szkolnej i odbiorców indywidualnych.

W czasie lockdown’u Filharmonia przeniosła swoje działania koncertowe i edukacyjne do internetu. Filmiki publikowane na kanale YouTube cieszyły się sporą popularnością w szkołach nawet z drugiego końca Polski, stąd decyzja o kontynuacji tej formy działalność, choć na nieco mniejszą skalę niż w poprzednich covidowych latach. Tak powstał 6 odcinkowy cykl Akademii Muzyki Extra – informuje Dyrektor Filharmonii.

https://youtube.com/playlist?list=PLtt2BhWUYMykEtoFBh82gMddD-tlXzEel

W ostatnich miesiącach Filharmonia brała również udział w Gorzowskim Rajdzie Wielkanocnym (9 kwietnia) - Razem z Państwową Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego zorganizowała zabawy muzyczne, a także w Nocnym Szlaku Kulturalnym (18 czerwca) - wówczas “Selfie musical” odwiedziło blisko 1000 osób.

Krótki materiał filmowy z Selfie Musical: https://youtu.be/Ty4WUgoT-os

Filharmonia współpracuje

Filharmonia na stałe współpracuje z gorzowskimi szkołami muzycznymi przy organizacji koncertów, konkursów, egzaminów dyplomowych i innych wydarzeń, a także z lokalnymi artystami, umożliwiając im ekspozycję wystaw w foyer Filharmonii. W tym sezonie można było obejrzeć cztery wystawy:

Wystawa zdjęć Bartka Barczyka „Twarze muzyki współczesnej” (październik 2021),

Wystawa prac Andrzeja Wieczorka (luty – marzec 22),

Wystawa strojów balowych autorstwa kreatorki mody – Wioletty Toruńczak (grudzień 21 – styczeń 22),

Wystawa fotografii Katarzyny Mielcarek „Nieoczywiste rytmy natury” (kwiecień – czerwiec 22).

Jest również współorganizatorem wybranych koncertów realizowanych w ramach Festiwalu Muzyka w Raju, którego głównym organizatorem jest Fundacja „Canor” Cezarego Zycha.

W sezonie 2021/2022 z orkiestrą współpracowała młoda dyrygentka Sabrina Stachel, w ramach programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent-rezydent", finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była ta pierwsza dyrygentka – rezydentka w historii Filharmonii Gorzowskiej.

Program ten ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów i umożliwienie im debiutu oraz praktyki nabywanej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym.

Krótki materiał filmowy z rezydentury: https://youtu.be/ZMWqpvGAhTg

Filharmonia włączyła się również w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Udostępniła salę dla dzieci na zajęcia popołudniowe, przyznała pulę biletów dla uchodźców na różne wydarzenia oraz zorganizowała koncert charytatywny “Solidarni z Ukrainą”, z którego cały przychód ze sprzedaży biletów został przekazany Fundacji UKRAINA.

W geście solidarności z Ukrainą filharmonicy gorzowscy zagrali z innymi orkiestrami Melodię M. Skoryka

https://youtu.be/LtphuiPdlWE

Wakacje z Filharmonią

Już w niedzielę 10 lipca rusza cykl plenerowych koncertów fortepianowych - Pikniki Chopinowskie.

Filharmonicy zaprezentują się także na scenie Dobry Wieczór Gorzów.

W sierpniu Orkiestra weźmie udział w dwóch projektach realizowanych na terenie Niemiec: zagra dwa koncerty symfoniczne wiolonczelowe w ramach Choriner Music Sommer w Eberswalde oraz koncert muzyki filmowej we Frankfurcie w ramach festiwalu Sommerklange Klassik im Park 2202.

Również w sierpniu wystąpi w Gorzowie gościnnie Orkiestra Brandenburska (w programie m.in. koncert skrzypcowy Mendelssohna w wykonaniu Javier Comesaña - laureata Konkursu Josepha Joachima w Hanowerze).